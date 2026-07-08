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08.07.2026 07:34:04

easyJet Overweight

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Easyjet von 575 auf 690 Pence angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Andrew Lobbenberg hob seine Schätzungen für Europas Airlines aufgrund gesunkener Treibstoffkosten und etwas besserer Aussichten für das Sommergeschäft an. Die Branche bleibe aber Geisel der unkalkulierbaren Entwicklungen in Nahost und der Ukraine. Lobbenberg setzt vor allem auf IAG und die Billigflieger./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.07.2026 / 22:19 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.07.2026 / 03:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: easyJet plc Overweight
Unternehmen:
easyJet plc 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
6,90 £
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
5,98 £ 		Abst. Kursziel*:
15,42%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
6,01 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
14,77%
Analyst Name::
Andrew Lobbenberg 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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