easyJet Aktie
|7,01EUR
|0,10EUR
|1,51%
WKN DE: A1JTC1 / ISIN: GB00B7KR2P84
easyJet Overweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Easyjet von 575 auf 690 Pence angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Andrew Lobbenberg hob seine Schätzungen für Europas Airlines aufgrund gesunkener Treibstoffkosten und etwas besserer Aussichten für das Sommergeschäft an. Die Branche bleibe aber Geisel der unkalkulierbaren Entwicklungen in Nahost und der Ukraine. Lobbenberg setzt vor allem auf IAG und die Billigflieger./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.07.2026 / 22:19 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.07.2026 / 03:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: easyJet plc Overweight
|
Unternehmen:
easyJet plc
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
6,90 £
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
5,98 £
|
Abst. Kursziel*:
15,42%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
6,01 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
14,77%
|
Analyst Name::
Andrew Lobbenberg
|
KGV*:
-
Nachrichten zu easyJet plc
|
06.07.26
|Easyjet gibt Widerstand gegen Übernahme von US-Investor Castlelake auf (Spiegel Online)
|
06.07.26
|easyJet macht Weg für Übernahmegespräche frei - Aktie springt an (dpa-AFX)
|
06.07.26
|AKTIE IM FOKUS: Easyjet auf Hoch seit Februar 2022 - Kaufofferte akzeptiert (dpa-AFX)
|
06.07.26
|ROUNDUP/Fünftes Angebot von US-Investor: Easyjet gibt Widerstand auf (dpa-AFX)
|
06.07.26