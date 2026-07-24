NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Easyjet nach Quartalszahlen auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 660 Pence belassen. Insgesamt liefen die Geschäfte des Billigfliegers recht gut, im Fokus stehe aber die geplante Übernahme des Konzerns, schrieb Alex Irving in einer am Freitag vorliegenden Studie./rob/mis/mf



Veröffentlichung der Original-Studie: 23.07.2026 / 16:00 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.07.2026 / 04:00 / UTC



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.