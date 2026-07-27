easyJet Aktie

7,32EUR 0,05EUR 0,72%
easyJet für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1JTC1 / ISIN: GB00B7KR2P84

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
27.07.2026 12:07:32

easyJet Neutral

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Easyjet von 610 auf 635 Pence angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Er habe seine Bewertungsmultiplikatoren erhöht, um dem Potenzial Rechnung zu tragen, dass sich die Ertragslage des Billigfliegers bei einer Veränderung des aktuellen Umfelds schneller erholen könnte als bislang von ihm erwartet, schrieb Jarrod Castle in einer am Montag vorliegenden Studie. Kurzfristig dürfte der Aktienkurs aber eher vom Übernahme-Wettkampf um die Briten abhängen als von Finanzprognosen./rob/edh/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.07.2026 / 10:08 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.07.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: easyJet plc Neutral
Unternehmen:
easyJet plc 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
6,35 £
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
7,33 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
6,27 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Jarrod Castle 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu easyJet plc

mehr Nachrichten

Analysen zu easyJet plc

mehr Analysen
12:07 easyJet Neutral UBS AG
24.07.26 easyJet Hold Deutsche Bank AG
24.07.26 easyJet Market-Perform Bernstein Research
23.07.26 easyJet Underweight JP Morgan Chase & Co.
23.07.26 easyJet Sector Perform RBC Capital Markets
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Analysensuche

GO

Aktien in diesem Artikel

easyJet plc 7,32 0,80% easyJet plc

Aktuelle Aktienanalysen

12:08 SCHOTT Pharma Buy UBS AG
12:07 easyJet Neutral UBS AG
12:06 Inditex Overweight Barclays Capital
11:46 Brenntag Halten DZ BANK
11:28 Volkswagen Neutral UBS AG
11:23 SAP Buy UBS AG
10:27 Vossloh Hold Warburg Research
10:26 T-Mobile US Kaufen DZ BANK
10:25 Givaudan Buy Deutsche Bank AG
10:25 Nokia Buy Deutsche Bank AG
10:25 Andritz kaufen Deutsche Bank AG
10:24 ATOSS Software Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10:23 SAP Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10:09 Roche Outperform Bernstein Research
10:08 SAFRAN Outperform Bernstein Research
10:07 MTU Aero Engines Outperform Bernstein Research
10:06 Rolls-Royce Market-Perform Bernstein Research
10:06 Boeing Outperform Bernstein Research
10:05 Airbus Outperform Bernstein Research
09:58 STMicroelectronics Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
09:57 Assicurazioni Generali Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
09:43 Andritz kaufen Deutsche Bank AG
09:29 Vodafone Group Buy Deutsche Bank AG
08:52 AstraZeneca Overweight JP Morgan Chase & Co.
08:28 LPKF Laser & Electronics Buy Warburg Research
07:35 FUCHS Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
24.07.26 Delivery Hero Hold Jefferies & Company Inc.
24.07.26 BNP Paribas Outperform RBC Capital Markets
24.07.26 Jungheinrich Kaufen DZ BANK
24.07.26 BNP Paribas Kaufen DZ BANK
24.07.26 SAP Verkaufen DZ BANK
24.07.26 Intel Halten DZ BANK
24.07.26 Deutsche Börse Neutral UBS AG
24.07.26 GSK Underweight JP Morgan Chase & Co.
24.07.26 arGEN-X Kaufen DZ BANK
24.07.26 RELX Outperform Bernstein Research
24.07.26 RWE Overweight Barclays Capital
24.07.26 Coca-Cola Outperform RBC Capital Markets
24.07.26 TRATON Market-Perform Bernstein Research
24.07.26 AMD Sector Perform RBC Capital Markets
24.07.26 Jungheinrich Outperform Bernstein Research
24.07.26 Alphabet A Neutral UBS AG
24.07.26 UniCredit Hold Deutsche Bank AG
24.07.26 Roche Hold Deutsche Bank AG
24.07.26 RELX Buy Deutsche Bank AG
24.07.26 Nestlé Hold Deutsche Bank AG
24.07.26 ATOSS Software Buy Jefferies & Company Inc.
24.07.26 Tesla Neutral UBS AG
24.07.26 TotalEnergies Kaufen DZ BANK
24.07.26 UniCredit Kaufen DZ BANK
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen