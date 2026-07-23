NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Easyjet nach Zahlen zum dritten Geschäftsquartal auf "Underweight" mit einem Kursziel von 360 Pence belassen. Diese hätten die Erwartungen leicht übertroffen, schrieb Harry J Gowers in einer ersten Einschätzung am Donnerstag. Zur sommerlichen Hochsaison sei die Dynamik bei den Buchungen stark. Es brauche allerdings noch immer preisliche Anreize durch den Billigflieger./rob/bek/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 23.07.2026 / 07:38 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.07.2026 / 07:40 / BST



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