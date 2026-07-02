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02.07.2026 14:51:14

easyJet Underweight

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Easyjet vor Quartalszahlen von 340 auf 360 Pence angehoben und die Einstufung auf "Underweight" belassen. Aufgrund höherer Kosten und gesunkener Flugpreise dürfte der Vorsteuergewinn des Billigfliegers auf 55 (Vorjahr 286) Millionen Pfund gesunken sein, schrieb Harry Gowers in einem am Donnerstag vorliegenden Ausblick. Seine Schätzung für das laufende Geschäftsjahr 2025/26 habe er jedoch wegen niedrigerer Kerosinpreise deutlich erhöht./rob/edh/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.07.2026 / 12:49 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.07.2026 / 12:49 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: easyJet plc Underweight
Unternehmen:
easyJet plc 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
3,60 £
Rating jetzt:
Underweight 		Kurs*:
5,54 £ 		Abst. Kursziel*:
-34,99%
Rating update:
Underweight 		Kurs aktuell:
5,58 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
-35,48%
Analyst Name::
Harry J Gowers 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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