Eni Aktie

23,43EUR 0,23EUR 0,97%
Eni für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 897791 / ISIN: IT0003132476

26.03.2026 08:18:52

Eni Sector Perform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Eni auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 24 Euro belassen. Der Ölkonzern habe seinen Kapitalmarkttag ausgerechnet auf einen Tag gelegt, der in der jüngeren Zeit geopolitisch wohl am intensivsten war mit dem begonnenen Iran-Krieg, schrieb Biraj Borkhataria in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die jüngste strategische Neuausrichtung stärke den Vorsprung bei der Erschließung neuer Öl- und Gasvorkommen und ziele gleichzeitig darauf ab, einen der Hauptnachteile großer Energiekonzerne im Zuge der Energiewende zu vermeiden./rob/tih/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.03.2026 / 23:17 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.03.2026 / 00:45 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Eni S.p.A. Sector Perform
Unternehmen:
Eni S.p.A. 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
24,00 €
Rating jetzt:
Sector Perform 		Kurs*:
23,46 € 		Abst. Kursziel*:
2,30%
Rating update:
Sector Perform 		Kurs aktuell:
23,43 € 		Abst. Kursziel aktuell:
2,43%
Analyst Name::
Biraj Borkhataria 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
08:18 Eni Sector Perform RBC Capital Markets
