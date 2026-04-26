Eni Aktie
|22,90EUR
|-0,41EUR
|-1,74%
WKN: 897791 / ISIN: IT0003132476
24.04.2026 09:30:49
Eni Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Eni nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 28 Euro auf "Overweight" belassen. Der Ölkonzern habe zwar durchwachsen abgeschnitten, doch die fundamentale Entwicklung sei auf einem guten Weg, schrieb Matthew Lofting am Freitag. Er rät Anlegern, bei Kursschwächen der Aktie ihre Positionen aufzustocken./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.04.2026 / 08:00 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.04.2026 / 08:06 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Eni S.p.A. Overweight
|
Unternehmen:
Eni S.p.A.
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
28,00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
23,32 €
|
Abst. Kursziel*:
20,09%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
22,90 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
22,27%
|
Analyst Name::
Matthew Lofting
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Eni S.p.A.
|
24.04.26
|ANALYSE-FLASH: DZ Bank hebt fairen Wert für Eni auf 28 Euro - 'Kaufen' (dpa-AFX)
|
24.04.26
|Freitagshandel in Europa: Euro STOXX 50 verliert mittags (finanzen.at)
|
23.04.26
|STOXX-Handel Euro STOXX 50 präsentiert sich am Nachmittag leichter (finanzen.at)
|
23.04.26
|Börse Europa in Rot: So bewegt sich der Euro STOXX 50 am Donnerstagmittag (finanzen.at)
|
22.04.26
|Schwacher Handel in Europa: Euro STOXX 50 liegt schlussendlich im Minus (finanzen.at)
|
22.04.26
|Gute Stimmung in Europa: Euro STOXX 50 zum Handelsstart mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
|
21.04.26
|Handel in Europa: Euro STOXX 50 schwächelt zum Handelsende (finanzen.at)
|
20.04.26
|Schwacher Handel in Europa: Euro STOXX 50 beendet die Sitzung weit in der Verlustzone (finanzen.at)
Analysen zu Eni S.p.A.
|24.04.26
|Eni Kaufen
|DZ BANK
|24.04.26
|Eni Sector Perform
|RBC Capital Markets
|24.04.26
|Eni Buy
|UBS AG
|24.04.26
|Eni Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.04.26
|Eni Sector Perform
|RBC Capital Markets
Aktuelle Aktienanalysen
|24.04.26
|SAFRAN Outperform
|RBC Capital Markets
|24.04.26
|Jungheinrich Outperform
|Bernstein Research
|24.04.26
|Allianz Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|24.04.26
|Amazon Buy
|UBS AG
|24.04.26
|Microsoft Buy
|UBS AG
|24.04.26
|Alphabet A Neutral
|UBS AG
|24.04.26
|Intel Sector Perform
|RBC Capital Markets
|24.04.26
|Intel Halten
|DZ BANK
|24.04.26
|Eni Kaufen
|DZ BANK
|24.04.26
|SAP Verkaufen
|DZ BANK
|24.04.26
|Intel Neutral
|UBS AG
|24.04.26
|BP Overweight
|Barclays Capital
|24.04.26
|Intel Equal Weight
|Barclays Capital
|24.04.26
|adidas Outperform
|Bernstein Research
|24.04.26
|Nike Outperform
|Bernstein Research
|24.04.26
|Sixt Buy
|Jefferies & Company Inc.
|24.04.26
|Sartorius vz. Neutral
|UBS AG
|24.04.26
|Sartorius vz. Halten
|DZ BANK
|24.04.26
|Salzgitter Neutral
|UBS AG
|24.04.26
|ArcelorMittal Neutral
|UBS AG
|24.04.26
|SMA Solar Buy
|Jefferies & Company Inc.
|24.04.26
|Roche Buy
|UBS AG
|24.04.26
|Valeo Neutral
|UBS AG
|24.04.26
|Sanofi Neutral
|UBS AG
|24.04.26
|RELX Buy
|UBS AG
|24.04.26
|Nokia Neutral
|UBS AG
|24.04.26
|National Grid Sell
|UBS AG
|24.04.26
|ASOS Neutral
|UBS AG
|24.04.26
|Intel Market-Perform
|Bernstein Research
|24.04.26
|Jungheinrich Buy
|Jefferies & Company Inc.
|24.04.26
|flatexDEGIRO Buy
|UBS AG
|24.04.26
|VINCI Buy
|UBS AG
|24.04.26
|Saint-Gobain Sell
|UBS AG
|24.04.26
|London Stock Exchange Buy
|UBS AG
|24.04.26
|Befesa Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|24.04.26
|London Stock Exchange Buy
|Deutsche Bank AG
|24.04.26
|Deutsche Telekom Buy
|UBS AG
|24.04.26
|Eni Sector Perform
|RBC Capital Markets
|24.04.26
|Deutsche Bank Buy
|UBS AG
|24.04.26
|Renault Hold
|Deutsche Bank AG
|24.04.26
|SAFRAN Buy
|Deutsche Bank AG
|24.04.26
|Sanofi Buy
|Deutsche Bank AG
|24.04.26
|VINCI Buy
|Deutsche Bank AG
|24.04.26
|Valeo Hold
|Deutsche Bank AG
|24.04.26
|Nestlé Hold
|Deutsche Bank AG
|24.04.26
|STMicroelectronics Buy
|Deutsche Bank AG
|24.04.26
|Coca-Cola Outperform
|RBC Capital Markets
|24.04.26
|SAFRAN Neutral
|UBS AG
|24.04.26
|Rolls-Royce Buy
|UBS AG
|24.04.26
|London Stock Exchange Outperform
|RBC Capital Markets