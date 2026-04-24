Eni Aktie

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WKN: 897791 / ISIN: IT0003132476

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24.04.2026 16:46:26

Eni Kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Eni von 27,50 auf 28,00 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Die Zahlen zum ersten Quartal hätten die Erwartungen verfehlt, schrieb Werner Eisenmann in einer am Freitag vorliegenden Studie. Allerdings habe der Ölkonzern seine Jahresziele und das Volumen für Aktienrückkäufe erhöht./rob/edh/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.04.2026 / 15:55 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.04.2026 / 16:02 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Eni S.p.A. Kaufen
Unternehmen:
Eni S.p.A. 		Analyst:
DZ BANK 		Kursziel:
-
Rating jetzt:
Kaufen 		Kurs*:
23,14 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Kaufen 		Kurs aktuell:
22,90 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Werner Eisenmann 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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