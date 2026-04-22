Eni Aktie

23,05EUR 0,48EUR 2,10%
Eni für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 897791 / ISIN: IT0003132476

22.04.2026 11:06:00

Eni Sector Perform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Eni auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 28 Euro belassen. Die Italiener berichteten am Freitag als erster großer europäischer Ölkonzern über das vergangene Quartal, schrieb Biraj Borkhataria in einem am Mittwoch vorliegenden Ausblick. Da nur ein Monat von gestiegenen Rohstoffpreisen profitiert habe, sollte der Fokus stärker auf den Jahreszielen liegen./rob/gl/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.04.2026 / 03:10 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.04.2026 / 03:10 / EDT


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Eni S.p.A. Sector Perform
Unternehmen:
Eni S.p.A. 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
28,00 €
Rating jetzt:
Sector Perform 		Kurs*:
22,45 € 		Abst. Kursziel*:
24,69%
Rating update:
Sector Perform 		Kurs aktuell:
23,05 € 		Abst. Kursziel aktuell:
21,50%
Analyst Name::
Biraj Borkhataria 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

