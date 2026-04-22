Eni Aktie
|23,05EUR
|0,48EUR
|2,10%
WKN: 897791 / ISIN: IT0003132476
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Eni auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 28 Euro belassen. Die Italiener berichteten am Freitag als erster großer europäischer Ölkonzern über das vergangene Quartal, schrieb Biraj Borkhataria in einem am Mittwoch vorliegenden Ausblick. Da nur ein Monat von gestiegenen Rohstoffpreisen profitiert habe, sollte der Fokus stärker auf den Jahreszielen liegen./rob/gl/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.04.2026 / 03:10 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.04.2026 / 03:10 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
Eni S.p.A.
Analyst:
RBC Capital Markets
Kursziel:
28,00 €
Rating jetzt:
Sector Perform
Kurs*:
22,45 €
Abst. Kursziel*:
24,69%
Rating update:
Sector Perform
Kurs aktuell:
23,05 €
Abst. Kursziel aktuell:
21,50%
Analyst Name::
Biraj Borkhataria
KGV*:
Nachrichten zu Eni S.p.A.
09:29
|Gute Stimmung in Europa: Euro STOXX 50 zum Handelsstart mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
|
21.04.26
|Handel in Europa: Euro STOXX 50 schwächelt zum Handelsende (finanzen.at)
|
20.04.26
|Schwacher Handel in Europa: Euro STOXX 50 beendet die Sitzung weit in der Verlustzone (finanzen.at)
|
20.04.26
|Zurückhaltung in Europa: Euro STOXX 50 am Montagnachmittag in der Verlustzone (finanzen.at)
|
20.04.26
|STOXX-Handel So steht der Euro STOXX 50 aktuell (finanzen.at)
|
20.04.26
|Schwacher Wochentag in Europa: Euro STOXX 50 verbucht zum Handelsstart Verluste (finanzen.at)
|
17.04.26
|Handel in Europa: Euro STOXX 50 zum Handelsende in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
17.04.26
|Börse Europa: Euro STOXX 50 am Freitagnachmittag stärker (finanzen.at)