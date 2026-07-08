JCDecaux Aktie

19,87EUR -0,79EUR -3,82%
JCDecaux für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 578972 / ISIN: FR0000077919

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08.07.2026 11:48:15

JCDecaux Neutral

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für JCDecaux von 20,70 auf 21,50 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst James Tate liegt mit seiner organischen Wachstumsprognose für das zweite Quartal leicht über dem Konsens, wie er am Mittwoch in seinem Ausblick auf den Quartalsbericht des Werbekonzerns schrieb./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.07.2026 / 05:00 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: JCDecaux S.A. (JC Decaux S.A.) Neutral
Unternehmen:
JCDecaux S.A. (JC Decaux S.A.) 		Analyst:
Goldman Sachs Group Inc. 		Kursziel:
21,50 €
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
20,56 € 		Abst. Kursziel*:
4,57%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
19,87 € 		Abst. Kursziel aktuell:
8,20%
Analyst Name::
James Tate 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu JCDecaux S.A. (JC Decaux S.A.)

mehr Nachrichten
Keine Nachrichten verfügbar.

Analysen zu JCDecaux S.A. (JC Decaux S.A.)

mehr Analysen
11:48 JCDecaux Neutral Goldman Sachs Group Inc.
06.05.26 JCDecaux Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
06.05.26 JCDecaux Hold Deutsche Bank AG
06.05.26 JCDecaux Neutral Goldman Sachs Group Inc.
06.05.26 JCDecaux Overweight JP Morgan Chase & Co.
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Aktien in diesem Artikel

JCDecaux S.A. (JC Decaux S.A.) 19,87 -3,82% JCDecaux S.A. (JC Decaux S.A.)

Aktuelle Aktienanalysen

12:04 Daimler Truck Neutral Goldman Sachs Group Inc.
11:48 JCDecaux Neutral Goldman Sachs Group Inc.
11:44 Amazon Buy Goldman Sachs Group Inc.
11:40 London Stock Exchange Buy Goldman Sachs Group Inc.
11:39 Swiss Re Sell Goldman Sachs Group Inc.
11:09 Pfizer Neutral JP Morgan Chase & Co.
11:08 Schneider Electric Neutral JP Morgan Chase & Co.
11:04 ABB Neutral JP Morgan Chase & Co.
11:02 Shell Neutral UBS AG
11:01 DHL Group Buy Deutsche Bank AG
11:00 Alzchem Group Buy Jefferies & Company Inc.
10:31 L'Oréal Buy UBS AG
10:26 DHL Group Neutral UBS AG
10:01 DWS Group Buy UBS AG
09:34 DHL Group Kaufen DZ BANK
09:20 TRATON Buy Deutsche Bank AG
08:51 Apple Outperform Bernstein Research
08:33 Netflix Outperform Bernstein Research
08:23 TKMS thyssenkrupp Marine Systems Market-Perform Bernstein Research
08:18 Rheinmetall Outperform Bernstein Research
08:14 Basler Buy Warburg Research
08:01 Rheinmetall Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:46 flatexDEGIRO Overweight Barclays Capital
07:42 DHL Group Overweight Barclays Capital
07:41 Rio Tinto Equal Weight Barclays Capital
07:40 ArcelorMittal Equal Weight Barclays Capital
07:36 TUI Overweight Barclays Capital
07:35 Ryanair Overweight Barclays Capital
07:35 International Consolidated Airlines Overweight Barclays Capital
07:34 easyJet Overweight Barclays Capital
07:33 AIR France-KLM Underweight Barclays Capital
07:33 Lufthansa Underweight Barclays Capital
07:32 ATOSS Software Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:24 DHL Group Market-Perform Bernstein Research
07:22 Scout24 Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:14 ArcelorMittal Neutral UBS AG
06:35 flatexDEGIRO Buy UBS AG
06:28 RWE Buy UBS AG
06:18 Vestas Wind Systems A-S Overweight JP Morgan Chase & Co.
06:17 Siemens Energy Overweight JP Morgan Chase & Co.
06:12 Shell Buy Jefferies & Company Inc.
05:58 Bayer Overweight JP Morgan Chase & Co.
07.07.26 Tesla Neutral JP Morgan Chase & Co.
07.07.26 Volvo AB Underweight Barclays Capital
07.07.26 Daimler Truck Overweight Barclays Capital
07.07.26 TRATON Equal Weight Barclays Capital
07.07.26 DHL Group Overweight JP Morgan Chase & Co.
07.07.26 SpaceX Buy Deutsche Bank AG
07.07.26 Henkel vz. Kaufen DZ BANK
07.07.26 AIR France-KLM Overweight JP Morgan Chase & Co.
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