JCDecaux Aktie
|19,87EUR
|-0,79EUR
|-3,82%
WKN: 578972 / ISIN: FR0000077919
JCDecaux Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für JCDecaux von 20,70 auf 21,50 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst James Tate liegt mit seiner organischen Wachstumsprognose für das zweite Quartal leicht über dem Konsens, wie er am Mittwoch in seinem Ausblick auf den Quartalsbericht des Werbekonzerns schrieb./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.07.2026 / 05:00 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: JCDecaux S.A. (JC Decaux S.A.) Neutral
|
Unternehmen:
JCDecaux S.A. (JC Decaux S.A.)
|
Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|
Kursziel:
21,50 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
20,56 €
|
Abst. Kursziel*:
4,57%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
19,87 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
8,20%
|
Analyst Name::
James Tate
|
KGV*:
-
Nachrichten zu JCDecaux S.A. (JC Decaux S.A.)
|Keine Nachrichten verfügbar.
Analysen zu JCDecaux S.A. (JC Decaux S.A.)
|11:48
|JCDecaux Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.05.26
|JCDecaux Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06.05.26
|JCDecaux Hold
|Deutsche Bank AG
|06.05.26
|JCDecaux Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.05.26
|JCDecaux Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:48
|JCDecaux Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.05.26
|JCDecaux Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06.05.26
|JCDecaux Hold
|Deutsche Bank AG
|06.05.26
|JCDecaux Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.05.26
|JCDecaux Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.05.26
|JCDecaux Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06.05.26
|JCDecaux Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.04.26
|JCDecaux Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|01.04.26
|JCDecaux Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18.03.26
|JCDecaux Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.12.24
|JCDecaux Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.11.24
|JCDecaux Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.08.24
|JCDecaux Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.07.24
|JCDecaux Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.07.24
|JCDecaux Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:48
|JCDecaux Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.05.26
|JCDecaux Hold
|Deutsche Bank AG
|06.05.26
|JCDecaux Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|16.04.26
|JCDecaux Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|17.03.26
|JCDecaux Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
Aktien in diesem Artikel
|JCDecaux S.A. (JC Decaux S.A.)
|19,87
|-3,82%
Aktuelle Aktienanalysen
|12:04
|Daimler Truck Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|11:48
|JCDecaux Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|11:44
|Amazon Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|11:40
|London Stock Exchange Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|11:39
|Swiss Re Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|11:09
|Pfizer Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|11:08
|Schneider Electric Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|11:04
|ABB Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|11:02
|Shell Neutral
|UBS AG
|11:01
|DHL Group Buy
|Deutsche Bank AG
|11:00
|Alzchem Group Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:31
|L'Oréal Buy
|UBS AG
|10:26
|DHL Group Neutral
|UBS AG
|10:01
|DWS Group Buy
|UBS AG
|09:34
|DHL Group Kaufen
|DZ BANK
|09:20
|TRATON Buy
|Deutsche Bank AG
|08:51
|Apple Outperform
|Bernstein Research
|08:33
|Netflix Outperform
|Bernstein Research
|08:23
|TKMS thyssenkrupp Marine Systems Market-Perform
|Bernstein Research
|08:18
|Rheinmetall Outperform
|Bernstein Research
|08:14
|Basler Buy
|Warburg Research
|08:01
|Rheinmetall Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:46
|flatexDEGIRO Overweight
|Barclays Capital
|07:42
|DHL Group Overweight
|Barclays Capital
|07:41
|Rio Tinto Equal Weight
|Barclays Capital
|07:40
|ArcelorMittal Equal Weight
|Barclays Capital
|07:36
|TUI Overweight
|Barclays Capital
|07:35
|Ryanair Overweight
|Barclays Capital
|07:35
|International Consolidated Airlines Overweight
|Barclays Capital
|07:34
|easyJet Overweight
|Barclays Capital
|07:33
|AIR France-KLM Underweight
|Barclays Capital
|07:33
|Lufthansa Underweight
|Barclays Capital
|07:32
|ATOSS Software Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:24
|DHL Group Market-Perform
|Bernstein Research
|07:22
|Scout24 Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:14
|ArcelorMittal Neutral
|UBS AG
|06:35
|flatexDEGIRO Buy
|UBS AG
|06:28
|RWE Buy
|UBS AG
|06:18
|Vestas Wind Systems A-S Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:17
|Siemens Energy Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:12
|Shell Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05:58
|Bayer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.07.26
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07.07.26
|Volvo AB Underweight
|Barclays Capital
|07.07.26
|Daimler Truck Overweight
|Barclays Capital
|07.07.26
|TRATON Equal Weight
|Barclays Capital
|07.07.26
|DHL Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.07.26
|SpaceX Buy
|Deutsche Bank AG
|07.07.26
|Henkel vz. Kaufen
|DZ BANK
|07.07.26
|AIR France-KLM Overweight
|JP Morgan Chase & Co.