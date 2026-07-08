TRATON Aktie

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WKN DE: TRAT0N / ISIN: DE000TRAT0N7

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08.07.2026 09:20:42

TRATON Buy

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Traton vor Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 40 Euro belassen. Die europäischen Absatzmärkte seien nach wie vor robust, wenngleich Deutschland weiter hinterherhinke, schrieb Nicolai Kempf in einem am Mittwoch vorliegenden Ausblick. Im US-Geschäft der Lkw-Holding dürfte sich der starke Auftragseingang des ersten Quartals in höheren Absatzvolumina im zweiten Quartal niedergeschlagen haben. Die Profitabilität (Ebit-Marge) im zweiten Jahresviertel schätzt er auf 6,6 Prozent./edh/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.07.2026 / 08:09 / CET


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: TRATON Buy
Unternehmen:
TRATON 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
40,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
34,98 € 		Abst. Kursziel*:
14,35%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
34,42 € 		Abst. Kursziel aktuell:
16,21%
Analyst Name::
Nicolai Kempf 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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