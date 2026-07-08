ATOSS Software Aktie

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WKN: 510440 / ISIN: DE0005104400

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08.07.2026 07:32:16

ATOSS Software Buy

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Atoss Software von 150 auf 135 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Der jüngste Kursrückgang aufgrund von KI-Verdrängungssorgen signalisiere, dass Investoren die Qualität des Geschäftsmodells aus den Augen verloren hätten, schrieb Gustav Froberg am Dienstag. Für geduldige Anleger biete sich nun eine attraktive Kombination aus einer extrem niedrigen Bewertung und einem KI/Cloud-gestützten Gewinnausblick. Das niedrigere Kursziel berücksichtige einen höheren Kapitalkostensatz, biete aber immer noch immenses Aufwärtspotenzial ./edh/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.07.2026 / 16:43 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: ATOSS Software AG Buy
Unternehmen:
ATOSS Software AG 		Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 		Kursziel:
135,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
73,70 € 		Abst. Kursziel*:
83,18%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
72,90 € 		Abst. Kursziel aktuell:
85,19%
Analyst Name::
Gustav Froberg 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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