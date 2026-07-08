RWE Aktie

56,50EUR 0,02EUR 0,04%
RWE für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 703712 / ISIN: DE0007037129

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08.07.2026 06:28:16

RWE Buy

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für RWE von 65 auf 66 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Energiekonzern bleibe mit Orsted und Grenergy einer ihrer Favoriten im Sektor, schrieb Wanda Serwinowska am Dienstagabend. Sie wertet die Mehrheitsübernahme am Übertragungsnetzbetreiber Amprion positiv, da sie RWE die Möglichkeit gebe, das Wachstum und die Gewinntreiber langfristig neu auszubalancieren. Die Expertin hob ihre Ergebnisschätzungen für die Jahre bis 2031 an./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.07.2026 / 19:00 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.07.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: RWE AG St. Buy
Unternehmen:
RWE AG St. 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
66,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
56,42 € 		Abst. Kursziel*:
16,98%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
56,50 € 		Abst. Kursziel aktuell:
16,81%
Analyst Name::
Wanda Serwinowska 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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