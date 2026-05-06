JCDecaux Aktie
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WKN: 578972 / ISIN: FR0000077919
JCDecaux Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für JCDecaux nach Umsatzzahlen zum ersten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 28 Euro belassen. Gestützt von einem prozentual zweistelligen Wachstum im Digitalbereich habe der Außenwerbe-Spezialist im ersten Quartal ein solides Wachstum aus eigener Kraft erzielt, das leicht über der Konsensprognose gelegen habe, schrieb Davide Amorim in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Etwaige Kursschwächen sieht der Analyst als Kaufgelegenheiten./ck/rob
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2026 / 05:59 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: JCDecaux S.A. (JC Decaux S.A.) Buy
|
Unternehmen:
JCDecaux S.A. (JC Decaux S.A.)
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
28,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
18,28 €
|
Abst. Kursziel*:
53,17%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
18,72 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
49,57%
|
Analyst Name::
Davide Amorim
|
KGV*:
-
Nachrichten zu JCDecaux S.A. (JC Decaux S.A.)
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Analysen zu JCDecaux S.A. (JC Decaux S.A.)
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