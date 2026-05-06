HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für JCDecaux nach Umsatzzahlen zum ersten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 28 Euro belassen. Gestützt von einem prozentual zweistelligen Wachstum im Digitalbereich habe der Außenwerbe-Spezialist im ersten Quartal ein solides Wachstum aus eigener Kraft erzielt, das leicht über der Konsensprognose gelegen habe, schrieb Davide Amorim in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Etwaige Kursschwächen sieht der Analyst als Kaufgelegenheiten./ck/rob



Veröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2026 / 05:59 / GMT

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