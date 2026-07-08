Rio Tinto Aktie
|78,32EUR
|-1,66EUR
|-2,08%
WKN: 852147 / ISIN: GB0007188757
08.07.2026 07:41:13
Rio Tinto Equal Weight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Rio Tinto von 6600 auf 6700 Pence angehoben und die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Amos Fletcher analysierte am Dienstag, inwieweit aktuelle Rohstoffpreise in den Aktienkursen der Branche angekommen sind./ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.07.2026 / 13:23 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.07.2026 / 13:27 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Rio Tinto plc Equal Weight
|
Unternehmen:
Rio Tinto plc
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
67,00 £
|
Rating jetzt:
Equal Weight
|
Kurs*:
79,11 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Equal Weight
|
Kurs aktuell:
67,01 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Amos Fletcher
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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