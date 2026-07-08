Rio Tinto Aktie

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WKN: 852147 / ISIN: GB0007188757

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08.07.2026 07:41:13

Rio Tinto Equal Weight

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Rio Tinto von 6600 auf 6700 Pence angehoben und die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Amos Fletcher analysierte am Dienstag, inwieweit aktuelle Rohstoffpreise in den Aktienkursen der Branche angekommen sind./ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.07.2026 / 13:23 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.07.2026 / 13:27 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Rio Tinto plc Equal Weight
Unternehmen:
Rio Tinto plc 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
67,00 £
Rating jetzt:
Equal Weight 		Kurs*:
79,11 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Equal Weight 		Kurs aktuell:
67,01 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Amos Fletcher 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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