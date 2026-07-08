AIR France-KLM Aktie
|13,37EUR
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WKN DE: A3EJGH / ISIN: FR001400J770
AIR France-KLM Underweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Air France-KLM von 10 auf 12 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Underweight" belassen. Analyst Andrew Lobbenberg hob seine Schätzungen für Europas Airlines aufgrund gesunkener Treibstoffkosten und etwas besserer Aussichten für das Sommergeschäft an. Die Branche bleibe aber Geisel der unkalkulierbaren Entwicklungen in Nahost und der Ukraine./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.07.2026 / 22:19 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.07.2026 / 03:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: AIR France-KLM Underweight
|
Unternehmen:
AIR France-KLM
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
12,00 €
|
Rating jetzt:
Underweight
|
Kurs*:
13,77 €
|
Abst. Kursziel*:
-12,85%
|
Rating update:
Underweight
|
Kurs aktuell:
13,37 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-10,25%
|
Analyst Name::
Andrew Lobbenberg
|
KGV*:
-
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