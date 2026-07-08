ArcelorMittal Aktie

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WKN DE: A2DRTZ / ISIN: LU1598757687

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08.07.2026 07:40:42

ArcelorMittal Equal Weight

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für ArcelorMittal von 45 auf 55 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Analyst Amos Fletcher analysierte am Dienstag, inwieweit aktuelle Rohstoffpreise in den Aktienkursen der Branche angekommen sind./ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.07.2026 / 13:23 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.07.2026 / 13:27 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: ArcelorMittal Equal Weight
Unternehmen:
ArcelorMittal 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
55,00 €
Rating jetzt:
Equal Weight 		Kurs*:
56,50 € 		Abst. Kursziel*:
-2,65%
Rating update:
Equal Weight 		Kurs aktuell:
56,14 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-2,03%
Analyst Name::
Amos Fletcher 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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