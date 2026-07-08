ArcelorMittal Aktie
|56,16EUR
|0,58EUR
|1,04%
WKN DE: A2DRTZ / ISIN: LU1598757687
08.07.2026 07:40:42
ArcelorMittal Equal Weight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für ArcelorMittal von 45 auf 55 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Analyst Amos Fletcher analysierte am Dienstag, inwieweit aktuelle Rohstoffpreise in den Aktienkursen der Branche angekommen sind./ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.07.2026 / 13:23 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.07.2026 / 13:27 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: ArcelorMittal Equal Weight
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Unternehmen:
ArcelorMittal
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Analyst:
Barclays Capital
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Kursziel:
55,00 €
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Rating jetzt:
Equal Weight
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Kurs*:
56,50 €
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Abst. Kursziel*:
-2,65%
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Rating update:
Equal Weight
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Kurs aktuell:
56,14 €
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Abst. Kursziel aktuell:
-2,03%
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Analyst Name::
Amos Fletcher
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KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse