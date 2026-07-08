ABB Aktie

89,10EUR -1,30EUR -1,44%
ABB für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 919730 / ISIN: CH0012221716

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
08.07.2026 11:04:05

ABB (Asea Brown Boveri) Neutral

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat ABB auf "Neutral" belassen. Die anstehende Reform des deutschen Erneuerbare-Energien-Gesetzes (EEG) ab 2027 sei bedeutend für Unternehmen im Bereich Windkraft, Hochleistungskabel und Energienetze, schrieb Akash Gupta am Dienstag. In den verbleibenden Windkraftauktionen bis Ende 2026 dürfte hoher Konkurrenzdruck herrschen, da sich die Unternehmen die wohlbekannten Förderungen sichern wollten und die Ungewissheit des neuen EEG-Gesetzes scheuten./ag/gl/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.07.2026 / 17:03 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.07.2026 / 00:15 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: ABB (Asea Brown Boveri) Neutral
Unternehmen:
ABB (Asea Brown Boveri) 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
-
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
81,96 CHF 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
82,20 CHF 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Akash Gupta 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu ABB (Asea Brown Boveri)

mehr Nachrichten