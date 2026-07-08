flatexDEGIRO Aktie
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WKN DE: FTG111 / ISIN: DE000FTG1111
08.07.2026 07:46:53
flatexDEGIRO Overweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Flatexdegiro von 41 auf 42 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Grace Dargan passte am Dienstag ihre Schätzungen für die europäischen Broker vor deren Berichtssaison an. Ihr Favorit bleibt Avanza, gefolgt von Flatex./ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.07.2026 / 18:27 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.07.2026 / 03:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: flatexDEGIRO AG Overweight
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Unternehmen:
flatexDEGIRO AG
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Analyst:
Barclays Capital
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Kursziel:
42,00 €
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Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
37,86 €
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Abst. Kursziel*:
10,94%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
37,94 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
10,70%
|
Analyst Name::
Grace Dargan
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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