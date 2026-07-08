LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Flatexdegiro von 41 auf 42 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Grace Dargan passte am Dienstag ihre Schätzungen für die europäischen Broker vor deren Berichtssaison an. Ihr Favorit bleibt Avanza, gefolgt von Flatex./ag/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 07.07.2026 / 18:27 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.07.2026 / 03:00 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.