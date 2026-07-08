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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Swiss Re von 114 auf 118 Franken angehoben, aber die Einstufung auf "Sell" belassen. Andrew Baker passte seine Schätzungen für die Schweizer am Dienstag noch einmal an vor dem Quartalsbericht am 6. August. Die Kurszieländerung resultiert vor allem aus der Bewegung im Dollar-Franken-Wechselkurs./ag/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 07.07.2026 / 15:03 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



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