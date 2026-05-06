JCDecaux Aktie
|18,49EUR
|0,10EUR
|0,54%
WKN: 578972 / ISIN: FR0000077919
JCDecaux Hold
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für JCDecaux nach Zahlen zum ersten Quartal mit einem Kursziel von 21 Euro auf "Hold" belassen. Dem Werbedienstleister sei ein guter Jahresauftakt gelungen, schrieb Nizla Naizer in ihrer am Mittwoch vorliegenden Reaktion. Der vorsichtige Ton der Franzosen zum zweiten Quartal sei wegen konjunktureller Risiken verständlich./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.05.2026 / 07:55 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: JCDecaux S.A. (JC Decaux S.A.) Hold
|
Unternehmen:
JCDecaux S.A. (JC Decaux S.A.)
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
21,00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
18,28 €
|
Abst. Kursziel*:
14,88%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
18,49 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
13,57%
|
Analyst Name::
Nizla Naizer
|
KGV*:
-
Nachrichten zu JCDecaux S.A. (JC Decaux S.A.)
|Keine Nachrichten verfügbar.
Analysen zu JCDecaux S.A. (JC Decaux S.A.)
|13:47
|JCDecaux Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13:43
|JCDecaux Hold
|Deutsche Bank AG
|13:42
|JCDecaux Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:29
|JCDecaux Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.04.26
|JCDecaux Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13:47
|JCDecaux Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13:43
|JCDecaux Hold
|Deutsche Bank AG
|13:42
|JCDecaux Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:29
|JCDecaux Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.04.26
|JCDecaux Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13:47
|JCDecaux Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13:29
|JCDecaux Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.04.26
|JCDecaux Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|01.04.26
|JCDecaux Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18.03.26
|JCDecaux Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.12.24
|JCDecaux Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.11.24
|JCDecaux Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.08.24
|JCDecaux Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.07.24
|JCDecaux Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.07.24
|JCDecaux Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:43
|JCDecaux Hold
|Deutsche Bank AG
|13:42
|JCDecaux Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|16.04.26
|JCDecaux Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|17.03.26
|JCDecaux Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|13.03.26
|JCDecaux Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|JCDecaux S.A. (JC Decaux S.A.)
|18,48
|0,49%
Aktuelle Aktienanalysen
|17:18
|Heidelberg Materials Kaufen
|DZ BANK
|17:17
|Nemetschek Buy
|Jefferies & Company Inc.
|16:51
|Daimler Truck Kaufen
|DZ BANK
|16:22
|Pfizer Kaufen
|DZ BANK
|15:44
|Schaeffler Kaufen
|DZ BANK
|15:43
|BNP Paribas Halten
|DZ BANK
|15:21
|TeamViewer Kaufen
|DZ BANK
|15:01
|Infineon Outperform
|Bernstein Research
|14:58
|Pfizer Neutral
|UBS AG
|14:51
|Bayer Overweight
|Barclays Capital
|14:50
|Zalando Overweight
|Barclays Capital
|14:47
|Raiffeisen
|Barclays Capital
|14:06
|Zalando Buy
|UBS AG
|13:53
|AMD Overweight
|Barclays Capital
|13:52
|AMD Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13:51
|AMD Outperform
|Bernstein Research
|13:51
|Infineon Neutral
|UBS AG
|13:51
|AB InBev Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13:50
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|13:50
|ABB Sector Perform
|RBC Capital Markets
|13:49
|Redcare Pharmacy Buy
|Baader Bank
|13:49
|AXA Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13:47
|JCDecaux Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13:46
|Diageo Outperform
|Bernstein Research
|13:46
|Ahold Delhaize Market-Perform
|Bernstein Research
|13:46
|Fresenius Medical Care Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:45
|Novo Nordisk Underperform
|Bernstein Research
|13:44
|NORMA Group Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13:43
|Unilever Hold
|Deutsche Bank AG
|13:43
|JCDecaux Hold
|Deutsche Bank AG
|13:42
|JCDecaux Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:42
|DHL Group Overweight
|Barclays Capital
|13:41
|Nordea Bank Abp Registered Shs Underweight
|Barclays Capital
|13:41
|Diageo Outperform
|RBC Capital Markets
|13:41
|Fraport Overweight
|Barclays Capital
|13:40
|RATIONAL Sector Perform
|RBC Capital Markets
|13:39
|Redcare Pharmacy Overweight
|Barclays Capital
|13:39
|Heidelberg Materials Sector Perform
|RBC Capital Markets
|13:39
|AB InBev Overweight
|Barclays Capital
|13:38
|UniCredit Overweight
|Barclays Capital
|13:38
|Deutsche Bank Equal Weight
|Barclays Capital
|13:37
|AXA Overweight
|Barclays Capital
|13:36
|Zalando Outperform
|RBC Capital Markets
|13:36
|Infineon Overweight
|Barclays Capital
|13:35
|Befesa Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13:34
|Philips Hold
|Jefferies & Company Inc.
|13:34
|Pfizer Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13:33
|Diageo Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13:33
|Zalando Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13:32
|HelloFresh Buy
|Jefferies & Company Inc.