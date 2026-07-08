Rheinmetall Aktie
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WKN: 703000 / ISIN: DE0007030009
Rheinmetall Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Rheinmetall auf "Outperform" mit einem Kursziel von 1900 Euro belassen. Nach einer Phase breiter Kursgewinne entkoppelten sich die europäischen Rüstungswerte zunehmend voneinander, schrieb Adrien Rabier in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Mit Blick auf das zweite Quartal bevorzuge er Aktien von Unternehmen mit Verbesserungspotenzial aus eigener Kraft wie Leonardo und Thales sowie einem überdurchschnittlichen Wachstum wie Rheinmetall./edh/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.07.2026 / 16:01 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.07.2026 / 05:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Rheinmetall AG Outperform
|
Unternehmen:
Rheinmetall AG
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
1 900,00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
1 110,80 €
|
Abst. Kursziel*:
71,05%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
1 070,00 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
77,57%
|
Analyst Name::
Adrien Rabier
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KGV*:
-
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