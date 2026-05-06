NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für JCDecaux nach Zahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 29 Euro belassen. Der Umsatz liege im Erwartungsrahmen, schrieb Marcus Diebel in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Allerdings forderten die negativen Trends in der Region Nahost-Nordafrika (MENA) ihren Tribut. Die Prognose für das zweite Quartal sei schwächer als es der Konsens vermuten lasse./rob/tih/nas



Veröffentlichung der Original-Studie: 05.05.2026 / 21:07 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.05.2026 / 00:15 / BST



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