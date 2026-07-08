ArcelorMittal Aktie

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WKN DE: A2DRTZ / ISIN: LU1598757687

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08.07.2026 07:14:03

ArcelorMittal Neutral

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für ArcelorMittal von 45 auf 59 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Neutral" belassen. Analyst Andrew Jones hob seine operativen Ergebnisschätzungen (Ebitda) für die beiden kommenden Jahre am Dienstag an. Die Aktien seien zudem deutlich gestiegen, schrieb er zur Begründung des neuen Ziels. Die Gewinndynamik sollte zunehmen. Allerdings sei die Aktie schon weitgehend angemessen bewertet, auch wenn sie optisch günstig erscheine./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.07.2026 / 21:59 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.07.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: ArcelorMittal Neutral
Unternehmen:
ArcelorMittal 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
59,00 €
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
56,50 € 		Abst. Kursziel*:
4,42%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
55,52 € 		Abst. Kursziel aktuell:
6,27%
Analyst Name::
Andrew Jones 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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