19,21EUR -0,69EUR -3,47%
WKN: 578972 / ISIN: FR0000077919

21.04.2026 08:17:43

JCDecaux Buy

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für JCDecaux nach Aussagen von Co-Vorstandschef Jean-Charles Decaux auf "Buy" mit einem Kursziel von 28 Euro belassen. Dies schrieb Davide Amorim in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Decaux habe sich zuversichtlich hinsichtlich der Geschäftsbasis und der zunehmenden Nutzung von Außenwerbung gezeigt. Auch die Fähigkeit des französischen Außenwerbekonzerns, im Bereich KI erfolgreich zu sein, sei optimistisch beurteilt worde. Amorim erwartet jedoch für das laufende zweite Quartal ein Wachstum aus eigener Unternehmenskraft, das unter der Prognose für das erste liegen werde. Dabei verwies er auf den Konflikt im Nahen Osten sowie ein schwächeres Marktumfeld in China./ck/rob/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.04.2026 / 16:22 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: JCDecaux S.A. (JC Decaux S.A.) Buy
Unternehmen:
JCDecaux S.A. (JC Decaux S.A.) 		Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 		Kursziel:
28,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
19,91 € 		Abst. Kursziel*:
40,63%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
19,21 € 		Abst. Kursziel aktuell:
45,76%
Analyst Name::
Davide Amorim 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

08:17 JCDecaux Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
16.04.26 JCDecaux Neutral Goldman Sachs Group Inc.
01.04.26 JCDecaux Overweight JP Morgan Chase & Co.
18.03.26 JCDecaux Overweight JP Morgan Chase & Co.
17.03.26 JCDecaux Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Aktuelle Aktienanalysen

14:19 Nike Kaufen DZ BANK
14:18 PUMA Halten DZ BANK
14:15 adidas Kaufen DZ BANK
13:23 Visa Overweight JP Morgan Chase & Co.
13:05 Richemont Sector Perform RBC Capital Markets
13:02 Intel Sector Perform RBC Capital Markets
13:01 AIR France-KLM Market-Perform Bernstein Research
13:01 Adyen B.V. Parts Sociales Buy UBS AG
13:00 easyJet Market-Perform Bernstein Research
12:57 International Consolidated Airlines Outperform Bernstein Research
12:54 Ryanair Outperform Bernstein Research
12:53 DocMorris Sell UBS AG
12:52 Fraport Outperform Bernstein Research
12:48 Lufthansa Market-Perform Bernstein Research
11:44 Rolls-Royce Buy Jefferies & Company Inc.
11:43 HENSOLDT Buy Jefferies & Company Inc.
11:42 Airbus Hold Jefferies & Company Inc.
11:42 MTU Aero Engines Buy Jefferies & Company Inc.
11:42 RENK Buy Jefferies & Company Inc.
11:41 Rheinmetall Buy Jefferies & Company Inc.
11:17 UniCredit Hold Deutsche Bank AG
11:16 Befesa Hold Deutsche Bank AG
11:13 Vodafone Group Buy Deutsche Bank AG
11:12 TotalEnergies Overweight JP Morgan Chase & Co.
11:11 Shell Overweight JP Morgan Chase & Co.
11:11 BP Neutral JP Morgan Chase & Co.
11:11 Eni Overweight JP Morgan Chase & Co.
11:09 Beiersdorf Outperform Bernstein Research
11:06 Beiersdorf Hold Deutsche Bank AG
10:58 SAFRAN Hold Jefferies & Company Inc.
10:50 Aroundtown Buy Warburg Research
10:15 Beiersdorf Hold Jefferies & Company Inc.
10:09 AstraZeneca Overweight JP Morgan Chase & Co.
10:07 AGRANA neutral Erste Group Bank
09:59 AXA Outperform RBC Capital Markets
09:59 Allianz Sector Perform RBC Capital Markets
09:59 Raiffeisen Barclays Capital
09:58 Nokia Overweight JP Morgan Chase & Co.
09:57 Rio Tinto Neutral JP Morgan Chase & Co.
09:56 STMicroelectronics Neutral JP Morgan Chase & Co.
09:56 Erste Group Bank kaufen Barclays Capital
09:47 Beiersdorf Neutral JP Morgan Chase & Co.
09:16 Beiersdorf Underperform RBC Capital Markets
08:30 Commerzbank Outperform RBC Capital Markets
08:19 Akzo Nobel Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08:17 JCDecaux Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08:03 Volvo AB Overweight JP Morgan Chase & Co.
08:03 TRATON Neutral JP Morgan Chase & Co.
08:03 Daimler Truck Overweight JP Morgan Chase & Co.
08:01 BMW Buy Goldman Sachs Group Inc.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

