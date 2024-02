LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Just Eat Takeaway nach Zahlen auf "Equal Weight" mit einem Kursziel von 1350 Euro belassen. Eckdaten für 2023 habe der Essenslieferant bereits im Januar veröffentlicht, schrieb Analyst Andrew Ross in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Auf Konzernebene liege das operative Ergebnisziel für 2024 weitgehend im Rahmen der Erwartungen, ebenso beim Wachstum, wenn das Nordamerikageschäft ausgeklammert werde./ck/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 28.02.2024 / 06:39 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.02.2024 / 06:40 / GMT





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.