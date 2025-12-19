Siemens Energy Aktie
|119,80EUR
|0,15EUR
|0,13%
WKN DE: ENER6Y / ISIN: DE000ENER6Y0
Siemens Energy Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Siemens Energy vor Zahlen zum ersten Geschäftsquartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 160 Euro belassen. In der letzten Telefonkonferenz für Analysten vor den Zahlen habe der Energietechnikkonzern größtenteils die wichtigsten Aussagen vom jüngsten, positiven Kapitalmarkttag wiederholt, schrieb Phil Buller in einem am Freitag vorliegenden Ausblick. Das Management gehe davon aus, dass der Markt für Gasturbinen bis 2035 robust bleiben wird./rob/edh/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.12.2025 / 05:11 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.12.2025 / 05:11 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Siemens Energy AG Overweight
|
Unternehmen:
Siemens Energy AG
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
160,00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
120,92 €
|
Abst. Kursziel*:
32,32%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
119,80 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
33,56%
|
Analyst Name::
Phil Buller
|
KGV*:
-
