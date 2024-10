NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Kering von 297 auf 267 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Market-Perform" belassen. In Erwartung eines schwächeren Wachstums des Luxusgüterkonzerns im zweiten Halbjahr 2024 und einer langsameren Erholung 2025 habe er seine Prognosen für die beiden Jahre um bis zu 14 Prozent reduziert, schrieb Analyst Luca Solca in seinem am Dienstag vorliegenden Kommentar. Sie entsprächen nun weitgehend den Konsensschätzungen./edh/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 30.09.2024 / 18:12 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.10.2024 / 04:54 / UTC



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.