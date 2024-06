NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Kering nach einem Treffen mit der Finanzchefin Armelle Poulou auf "Outperform" mit einem Kursziel von 430 Euro belassen. Der Luxusgüterkonzern sehe ähnlich wie bei der Vorlage der Erstquartalszahlen ein weiter schwieriges Umfeld und wolle diesem mit neuen Produkten und personellen Veränderungen begegnen, schrieb Analyst Piral Dadhania in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Dies werde aber Zeit brauchen. Angesichts des Markenpotenzials im Unternehmensportfolio und einer relativ attraktiven Bewertung sehe er die Aktie jedoch weiter positiv./gl/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 18.06.2024 / 01:29 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.06.2024 / 01:29 / EDT





