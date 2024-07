NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Kering nach Halbjahreszahlen und einer Gewinnwarnung auf "Outperform" mit einem Kursziel von 400 Euro belassen. Die Resultate hätten größtenteils den bereits gestutzten Erwartungen entsprochen, schrieb Analyst Piral Dadhania in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Einstimmung seiner Anleger durch den Modekonzern auf einen weiteren Gewinneinbruch enttäusche zwar, überrasche aber vielleicht auch nicht völlig./la/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 24.07.2024 / 15:37 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.07.2024 / 15:37 / EDT





