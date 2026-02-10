LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat Kering nach Zahlen auf "Underweight" mit einem Kursziel von 245 Euro belassen. Der Umsatz des Luxusgüterkonzerns sei im vierten Quartal etwas höher als vom Markt erwartet ausgefallen, schrieb Carole Madjo in einer am Dienstag vorliegenden ersten Reaktion./rob/edh/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 10.02.2026 / 07:12 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.02.2026 / 07:13 / GMT



