WKN: 851223 / ISIN: FR0000121485
Kering Underweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat Kering nach Zahlen auf "Underweight" mit einem Kursziel von 245 Euro belassen. Der Umsatz des Luxusgüterkonzerns sei im vierten Quartal etwas höher als vom Markt erwartet ausgefallen, schrieb Carole Madjo in einer am Dienstag vorliegenden ersten Reaktion./rob/edh/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.02.2026 / 07:12 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.02.2026 / 07:13 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
