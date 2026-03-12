Kering Aktie

255,20EUR -4,45EUR -1,71%
Kering für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 851223 / ISIN: FR0000121485

12.03.2026 11:56:21

Kering Hold

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Kering mit einem Kursziel von 295 Euro auf "Hold" belassen. Zuerst gehe es um Begehrlichkeit der Kunden für die Luxusmarken, dann dürften die Ergebnisse folgen, schrieb Adam Cochrane in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar zu einer Veranstaltung mit dem neuen Chef des Luxuskonzerns, Luca de Meo, in Paris./ag/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.03.2026 / 08:07 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Kering Hold
Unternehmen:
Kering 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
295,00 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
256,20 € 		Abst. Kursziel*:
15,14%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
255,20 € 		Abst. Kursziel aktuell:
15,60%
Analyst Name::
Adam Cochrane 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Kering

