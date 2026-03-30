Kering Aktie
|250,40EUR
|4,35EUR
|1,77%
WKN: 851223 / ISIN: FR0000121485
Kering Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Kering von 345 auf 300 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Der Umbau des Luxuskonzerns halte an, schrieb Zuzanna Pusz am Montag. Der optimistische Ausblick auf 2026 werde von den Anlegern im aktuellen Umfeld hinterfragt. Im Fokus stehe bereits der Kapitalmarkttag am 16. April - zwei Tage nach dem Quartalsbericht, in dem der neue Konzernchef seine Strategie präsentieren werde./rob/ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.03.2026 / 02:47 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.03.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Kering Neutral
|
Unternehmen:
Kering
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
300,00 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
248,85 €
|
Abst. Kursziel*:
20,55%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
250,40 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
19,81%
|
Analyst Name::
Zuzanna Pusz
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Kering
Analysen zu Kering
|10:33
|Kering Neutral
|UBS AG
|12.03.26
|Kering Hold
|Deutsche Bank AG
|12.03.26
|Kering Neutral
|UBS AG
|12.03.26
|Kering Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.03.26
|Kering Market-Perform
|Bernstein Research
|10:33
|Kering Neutral
|UBS AG
|12.03.26
|Kering Hold
|Deutsche Bank AG
|12.03.26
|Kering Neutral
|UBS AG
|12.03.26
|Kering Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.03.26
|Kering Market-Perform
|Bernstein Research
|13.02.25
|Kering Buy
|Deutsche Bank AG
|12.02.25
|Kering Buy
|Deutsche Bank AG
|16.01.25
|Kering Buy
|Deutsche Bank AG
|18.11.24
|Kering Buy
|Deutsche Bank AG
|02.10.24
|Kering Buy
|Deutsche Bank AG
|12.03.26
|Kering Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.02.26
|Kering Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.02.26
|Kering Underperform
|Bernstein Research
|10.02.26
|Kering Underweight
|Barclays Capital
|10.02.26
|Kering Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:33
|Kering Neutral
|UBS AG
|12.03.26
|Kering Hold
|Deutsche Bank AG
|12.03.26
|Kering Neutral
|UBS AG
|05.03.26
|Kering Market-Perform
|Bernstein Research
|03.03.26
|Kering Neutral
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|Kering
|251,00
|2,01%
Aktuelle Aktienanalysen
|10:33
|Kering Neutral
|UBS AG
|10:29
|Hermès Neutral
|UBS AG
|10:27
|Novartis Buy
|Deutsche Bank AG
|10:27
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|10:27
|PORR buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10:26
|Schneider Electric Buy
|Deutsche Bank AG
|10:25
|CTS Eventim Buy
|UBS AG
|10:25
|SUSS MicroTec Buy
|UBS AG
|10:20
|Inditex Outperform
|RBC Capital Markets
|10:20
|Valeo Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10:18
|SCHOTT Pharma Hold
|Deutsche Bank AG
|10:12
|Vonovia Hold
|Deutsche Bank AG
|10:01
|arGEN-X Overweight
|Barclays Capital
|09:56
|Novo Nordisk Equal Weight
|Barclays Capital
|09:02
|SUSS MicroTec Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:59
|Kontron Buy
|Warburg Research
|08:58
|SUSS MicroTec Buy
|Warburg Research
|08:31
|BMW Buy
|Deutsche Bank AG
|08:26
|JENOPTIK Buy
|Deutsche Bank AG
|08:26
|Elmos Semiconductor Hold
|Deutsche Bank AG
|08:00
|CANCOM Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:59
|Ottobock Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07:59
|Sartorius vz. Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|07:58
|Sartorius Stedim Biotech Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07:56
|VINCI Overweight
|Barclays Capital
|07:55
|Jungheinrich Overweight
|Barclays Capital
|07:46
|Symrise Equal Weight
|Barclays Capital
|07:45
|LEG Immobilien Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|07:45
|Aroundtown Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|07:45
|Vonovia Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07:45
|Grand City Properties Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|07:33
|Bayer Overweight
|Barclays Capital
|07:19
|Nokia Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|07:13
|Hennes & Mauritz AB Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07:03
|Vestas Wind Systems A-S Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:45
|adidas Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06:45
|Sanofi Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06:42
|Schaeffler Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06:41
|AUMOVIO Hold
|Jefferies & Company Inc.
|06:27
|Saint-Gobain Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06:27
|Heidelberg Materials Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06:20
|Novo Nordisk Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06:20
|GSK Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:19
|AstraZeneca Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.03.26
|Netflix Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.03.26
|CTS Eventim Kaufen
|DZ BANK
|27.03.26
|Schneider Electric Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.03.26
|Schneider Electric Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.03.26
|Delivery Hero Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.03.26
|ABB Market-Perform
|Bernstein Research