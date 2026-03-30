Kering Aktie

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WKN: 851223 / ISIN: FR0000121485

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30.03.2026 10:33:05

Kering Neutral

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Kering von 345 auf 300 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Der Umbau des Luxuskonzerns halte an, schrieb Zuzanna Pusz am Montag. Der optimistische Ausblick auf 2026 werde von den Anlegern im aktuellen Umfeld hinterfragt. Im Fokus stehe bereits der Kapitalmarkttag am 16. April - zwei Tage nach dem Quartalsbericht, in dem der neue Konzernchef seine Strategie präsentieren werde./rob/ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.03.2026 / 02:47 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.03.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Kering Neutral
Unternehmen:
Kering 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
300,00 €
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
248,85 € 		Abst. Kursziel*:
20,55%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
250,40 € 		Abst. Kursziel aktuell:
19,81%
Analyst Name::
Zuzanna Pusz 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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