NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Kering nach Geschäftszahlen mit einem Kursziel von 250 Euro auf "Underperform" belassen. Alles in allem habe sich der Luxusgüterkonzern besser behauptet als angenommen, schrieb Luca Solca in seiner ersten Reaktion am Dienstag. Über die Konzernmarken hinweg habe sich eine leichte Verbesserung eingestellt./rob/bek/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 10.02.2026 / 06:47 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.02.2026 / 06:47 / UTC



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.