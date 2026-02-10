Kering Aktie

291,85EUR 31,65EUR 12,16%
Kering für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 851223 / ISIN: FR0000121485

10.02.2026 10:28:53

Kering Underperform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Kering nach Geschäftszahlen mit einem Kursziel von 250 Euro auf "Underperform" belassen. Alles in allem habe sich der Luxusgüterkonzern besser behauptet als angenommen, schrieb Luca Solca in seiner ersten Reaktion am Dienstag. Über die Konzernmarken hinweg habe sich eine leichte Verbesserung eingestellt./rob/bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.02.2026 / 06:47 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.02.2026 / 06:47 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Kering Underperform
Unternehmen:
Kering 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
250,00 €
Rating jetzt:
Underperform 		Kurs*:
289,65 € 		Abst. Kursziel*:
-13,69%
Rating update:
Underperform 		Kurs aktuell:
291,85 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-14,34%
Analyst Name::
- 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Kering

