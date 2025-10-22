L'Oréal Aktie
|372,90EUR
|-3,55EUR
|-0,94%
WKN: 853888 / ISIN: FR0000120321
LOréal Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für L'Oreal mit einem Kursziel von 367 Euro auf "Neutral" belassen. Das schwächere Wachstum auf vergleichbarer Basis im dritten Quartal sei auf eine mauere Entwicklung in Nordamerika zurückzuführen, schrieb Guillaume Delmas am Dienstagabend. Die schlechte Berechenbarkeit des vierten Quartals und auch 2026 belaste die Stimmung./rob/ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.10.2025 / 19:42 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal) Neutral
|
Unternehmen:
L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
367,00 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
395,80 €
|
Abst. Kursziel*:
-7,28%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
372,90 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-1,58%
|
Analyst Name::
Guillaume Delmas
|
KGV*:
-
Nachrichten zu L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)mehr Nachrichten
Analysen zu L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)mehr Analysen
|07:27
|L'Oréal Neutral
|UBS AG
|06:21
|L'Oréal Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|21.10.25
|L'Oréal Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|21.10.25
|L'Oréal Outperform
|RBC Capital Markets
|21.10.25
|L'Oréal Sell
|Deutsche Bank AG
|07:27
|L'Oréal Neutral
|UBS AG
|06:21
|L'Oréal Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|21.10.25
|L'Oréal Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|21.10.25
|L'Oréal Outperform
|RBC Capital Markets
|21.10.25
|L'Oréal Sell
|Deutsche Bank AG
|21.10.25
|L'Oréal Outperform
|RBC Capital Markets
|25.09.25
|L'Oréal Kaufen
|DZ BANK
|17.09.25
|L'Oréal Outperform
|RBC Capital Markets
|09.05.25
|L'Oréal Outperform
|RBC Capital Markets
|22.04.25
|L'Oréal Outperform
|RBC Capital Markets
|21.10.25
|L'Oréal Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|21.10.25
|L'Oréal Sell
|Deutsche Bank AG
|20.10.25
|L'Oréal Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|09.10.25
|L'Oréal Sell
|Deutsche Bank AG
|24.09.25
|L'Oréal Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|07:27
|L'Oréal Neutral
|UBS AG
|06:21
|L'Oréal Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|20.10.25
|L'Oréal Market-Perform
|Bernstein Research
|20.10.25
|L'Oréal Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|15.10.25
|L'Oréal Neutral
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)
|370,65
|-1,54%
Aktuelle Aktienanalysen
|08:47
|Novo Nordisk Outperform
|Bernstein Research
|08:44
|thyssenkrupp nucera Hold
|Deutsche Bank AG
|08:43
|TKMS thyssenkrupp Marine Systems Hold
|Deutsche Bank AG
|08:43
|International Consolidated Airlines Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08:37
|L'Oréal Market-Perform
|Bernstein Research
|08:23
|Akzo Nobel Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:17
|UniCredit Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:54
|TotalEnergies Outperform
|RBC Capital Markets
|07:43
|Akzo Nobel Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07:42
|adidas Outperform
|Bernstein Research
|07:34
|Microsoft Buy
|UBS AG
|07:30
|Schneider Electric Outperform
|Bernstein Research
|07:28
|Apple Neutral
|UBS AG
|07:28
|adidas Buy
|UBS AG
|07:27
|L'Oréal Neutral
|UBS AG
|07:26
|Coca-Cola Buy
|UBS AG
|07:15
|LANXESS Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:10
|Sartorius vz. Outperform
|RBC Capital Markets
|07:01
|AstraZeneca Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06:46
|Netflix Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06:37
|BNP Paribas Equal Weight
|Barclays Capital
|06:23
|Nordea Bank Abp Registered Shs Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:21
|L'Oréal Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06:20
|Coca-Cola Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:20
|flatexDEGIRO Hold
|Jefferies & Company Inc.
|06:19
|Commerzbank Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06:19
|adidas Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:17
|Netflix Buy
|Jefferies & Company Inc.
|21.10.25
|thyssenkrupp Hold
|Jefferies & Company Inc.
|21.10.25
|adidas Buy
|Jefferies & Company Inc.
|21.10.25
|adidas Outperform
|RBC Capital Markets
|21.10.25
|L'Oréal Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|21.10.25
|L'Oréal Outperform
|RBC Capital Markets
|21.10.25
|Iberdrola Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|21.10.25
|BNP Paribas Outperform
|RBC Capital Markets
|21.10.25
|Swiss Re Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|21.10.25
|MTU Aero Engines Buy
|Jefferies & Company Inc.
|21.10.25
|Coca-Cola Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.10.25
|Ferrari Hold
|Jefferies & Company Inc.
|21.10.25
|TKMS thyssenkrupp Marine Systems Underperform
|Bernstein Research
|21.10.25
|PVA TePla Buy
|Jefferies & Company Inc.
|21.10.25
|Volvo AB Market-Perform
|Bernstein Research
|21.10.25
|AB InBev Outperform
|Bernstein Research
|21.10.25
|Diageo Outperform
|Bernstein Research
|21.10.25
|Roche Sell
|Deutsche Bank AG
|21.10.25
|Erste Group Bank buy
|Deutsche Bank AG
|21.10.25
|NORMA Group Buy
|Warburg Research
|21.10.25
|HSBC Holdings Overweight
|Barclays Capital
|21.10.25
|Commerzbank Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|21.10.25
|Hannover Rück Kaufen
|DZ BANK