Sanofi Aktie
|87,04EUR
|1,03EUR
|1,20%
WKN: 920657 / ISIN: FR0000120578
Sanofi Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Sanofi auf "Overweight" mit einem Kursziel von 105 Euro belassen. Der Pharmahersteller habe mit dem Gewinn je Aktie die Erwartungen übertroffen, schrieb Richard Vosser am Freitag nach den Zahlen für das dritte Quartal. Den Ausblick auf 2025 hätten die Franzosen bekräftigt. Erste Hinweise auf 2026 wiesen zudem auf ein profitables Wachstum hin./rob/ajx/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.10.2025 / 07:25 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.10.2025 / 07:25 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Sanofi S.A. Overweight
|
Unternehmen:
Sanofi S.A.
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
105,00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
87,04 €
|
Abst. Kursziel*:
20,63%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
87,04 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
20,63%
|
Analyst Name::
Richard Vosser
|
KGV*:
-
Aktien in diesem Artikel
|Sanofi S.A.
|87,16
|1,34%
