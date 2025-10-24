Sanofi Aktie
WKN: 920657 / ISIN: FR0000120578
Sanofi Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Sanofi nach Zahlen für das dritte Quartal mit einem Kursziel von 105 Euro auf "Buy" belassen. Die Erlöse des Medikaments Dupixent lägen um vier Prozent über der Konsenserwartung, schrieb Matthew Weston in seiner ersten Einschätzung am Freitag. Unter dem Strich liege der Gesamtumsatz aller Pharmazeutika um zwei Prozent über der Markterwartung. Mit Blick auf die Produkt-Pipeline drohten allerdings schlechte Nachrichten./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.10.2025 / 06:23 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Sanofi S.A. Buy
|
Unternehmen:
Sanofi S.A.
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
105,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
87,58 €
|
Abst. Kursziel*:
19,89%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
87,51 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
19,99%
|
Analyst Name::
Matthew Weston
|
KGV*:
-
