NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für LVMH mit einem Kursziel von 650 Euro auf "Neutral" belassen. Analystin Chiara Battistini attestierte den Franzosen in ihrer am Mittwoch vorliegenden Reaktion auf die Jahreszahlen zwar Besserung. Sie sei aber nicht so deutlich wie erhofft ausgefallen. Sie rät daher, der jüngsten Erholungsrally im Sektor nicht mehr nachzujagen und sehr selektiv zu bleiben. Ihre Luxus-Favoriten heißen Prada und Richemont./ag/zb



Veröffentlichung der Original-Studie: 28.01.2025 / 23:59 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.01.2025 / 00:15 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.