Scout24 Aktie

117,50EUR -1,30EUR -1,09%
Scout24 für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A12DM8 / ISIN: DE000A12DM80

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
08.08.2025 07:53:49

Scout24 Overweight

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Scout24 nach Zahlen zum zweiten Quartal von 140 auf 142 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Der Betreiber von Internet-Plattformen habe ein weiteres starkes Quartal hinter sich, schrieb Marcus Diebel in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Telefonkonferenz des Managements habe einen zuversichtlichen Tenor gehabt./rob/bek/men

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2025 / 19:16 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.08.2025 / 00:15 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Scout24 Overweight
Unternehmen:
Scout24 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
142,00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
115,90 € 		Abst. Kursziel*:
22,52%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
117,50 € 		Abst. Kursziel aktuell:
20,85%
Analyst Name::
Marcus Diebel 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Scout24mehr Nachrichten