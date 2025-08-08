Scout24 Aktie
|117,50EUR
|-1,30EUR
|-1,09%
WKN DE: A12DM8 / ISIN: DE000A12DM80
Scout24 Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Scout24 nach Zahlen zum zweiten Quartal von 140 auf 142 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Der Betreiber von Internet-Plattformen habe ein weiteres starkes Quartal hinter sich, schrieb Marcus Diebel in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Telefonkonferenz des Managements habe einen zuversichtlichen Tenor gehabt./rob/bek/men
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2025 / 19:16 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.08.2025 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|
Unternehmen:
Scout24
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
142,00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
115,90 €
|
Abst. Kursziel*:
22,52%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
117,50 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
20,85%
|
Analyst Name::
Marcus Diebel
|
KGV*:
-
