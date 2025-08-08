Bechtle Aktie
|41,74EUR
|4,90EUR
|13,30%
WKN: 515870 / ISIN: DE0005158703
Bechtle Buy
MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Bechtle nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 51 Euro belassen. Die Profitabilität habe die Konsensschätzung übertroffen, schrieb Knut Woller in einer am Freitag vorliegenden ersten Reaktion. Zudem habe der IT-Dienstleister eine verbesserte operative Dynamik zum ersten Jahresviertel verzeichnet und die Jahresziele bestätigt./rob/edh/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.08.2025 / 08:14 / CEST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Bechtle AG Buy
|
Unternehmen:
Bechtle AG
|
Analyst:
Baader Bank
|
Kursziel:
51,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
36,78 €
|
Abst. Kursziel*:
38,66%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
41,74 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
22,18%
|
Analyst Name::
Knut Woller
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Bechtle AGmehr Nachrichten
|
09:58
|ROUNDUP: Bechtle sieht Belebung der Nachfrage - Aktie zieht stark an (dpa-AFX)
|
09:29
|Zuversicht in Frankfurt: MDAX zum Start des Freitagshandels fester (finanzen.at)
|
09:29
|Freitagshandel in Frankfurt: Anleger lassen TecDAX zum Handelsstart steigen (finanzen.at)
|
08:00
|Bechtle bestätigt Ausblick 2025 trotz deutlichem Gewinnrückgang (Dow Jones)
|
07:29
|EQS-News: Bechtle sees second-quarter recovery (EQS Group)
|
07:29
|EQS-News: Bechtle sieht Erholung im zweiten Quartal (EQS Group)
|
07.08.25
|TecDAX-Handel aktuell: TecDAX verbucht letztendlich Verluste (finanzen.at)
|
07.08.25
|Gute Stimmung in Frankfurt: MDAX notiert letztendlich im Plus (finanzen.at)
Analysen zu Bechtle AGmehr Analysen
|08:58
|Bechtle Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:34
|Bechtle Buy
|Baader Bank
|01.08.25
|Bechtle Buy
|Warburg Research
|22.07.25
|Bechtle Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14.07.25
|Bechtle Buy
|UBS AG
|08:58
|Bechtle Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:34
|Bechtle Buy
|Baader Bank
|01.08.25
|Bechtle Buy
|Warburg Research
|22.07.25
|Bechtle Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14.07.25
|Bechtle Buy
|UBS AG
|08:58
|Bechtle Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:34
|Bechtle Buy
|Baader Bank
|01.08.25
|Bechtle Buy
|Warburg Research
|22.07.25
|Bechtle Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14.07.25
|Bechtle Buy
|UBS AG
|02.07.24
|Bechtle Underweight
|Barclays Capital
|09.05.24
|Bechtle Underweight
|Barclays Capital
|08.05.24
|Bechtle Underweight
|Barclays Capital
|08.04.24
|Bechtle Underweight
|Barclays Capital
|18.03.24
|Bechtle Underweight
|Barclays Capital
|16.05.25
|Bechtle Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.05.25
|Bechtle Neutral
|UBS AG
|01.04.25
|Bechtle Neutral
|UBS AG
|31.03.25
|Bechtle Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.03.25
|Bechtle Neutral
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|Bechtle AG
|41,74
|13,30%
Aktuelle Aktienanalysen
|08:34
|Bechtle Buy
|Baader Bank
|08:33
|Jungheinrich Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:26
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08:22
|Rheinmetall Buy
|UBS AG
|08:20
|CTS Eventim Buy
|UBS AG
|08:17
|Schneider Electric Buy
|UBS AG
|08:16
|Siemens Buy
|UBS AG
|08:10
|Carl Zeiss Meditec Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:56
|IONOS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:53
|Scout24 Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:35
|Sanofi Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:12
|Fraport Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07.08.25
|Airbus Outperform
|RBC Capital Markets
|07.08.25
|Airbus Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07.08.25
|Scout24 Outperform
|RBC Capital Markets
|07.08.25
|BBVA Outperform
|RBC Capital Markets
|07.08.25
|Saint-Gobain Kaufen
|DZ BANK
|07.08.25
|Assicurazioni Generali Verkaufen
|DZ BANK
|07.08.25
|DEUTZ Kaufen
|DZ BANK
|07.08.25
|Deutsche Beteiligungs Buy
|Baader Bank
|07.08.25
|Beiersdorf Kaufen
|DZ BANK
|07.08.25
|Allianz Kaufen
|DZ BANK
|07.08.25
|Novo Nordisk Market-Perform
|Bernstein Research
|07.08.25
|Novo Nordisk Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.08.25
|Henkel vz. Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07.08.25
|Vonovia Hold
|Deutsche Bank AG
|07.08.25
|Schaeffler Hold
|Deutsche Bank AG
|07.08.25
|Scout24 Buy
|Deutsche Bank AG
|07.08.25
|Commerzbank Buy
|Deutsche Bank AG
|07.08.25
|Fresenius Buy
|Deutsche Bank AG
|07.08.25
|Zalando Buy
|Deutsche Bank AG
|07.08.25
|Apple Halten
|DZ BANK
|07.08.25
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.08.25
|Stellantis Market-Perform
|Bernstein Research
|07.08.25
|Siemens Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07.08.25
|Unilever Buy
|Deutsche Bank AG
|07.08.25
|BMW Kaufen
|DZ BANK
|07.08.25
|Zalando Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.08.25
|Bayer Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.08.25
|Siemens Energy Buy
|Deutsche Bank AG
|07.08.25
|Rolls-Royce Buy
|Deutsche Bank AG
|07.08.25
|Beiersdorf Outperform
|Bernstein Research
|07.08.25
|Siemens Energy Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.08.25
|Novo Nordisk Buy
|Deutsche Bank AG
|07.08.25
|International Consolidated Airlines Buy
|Deutsche Bank AG
|07.08.25
|AIR France-KLM Hold
|Deutsche Bank AG
|07.08.25
|Deutsche Euroshop Add
|Baader Bank
|07.08.25
|Lufthansa Hold
|Deutsche Bank AG
|07.08.25
|QIAGEN Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07.08.25
|freenet Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)