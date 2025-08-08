NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Bechtle nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 48 Euro belassen. Der Ausblick des IT-Dienstleisters sei deutlich optimistischer, verglichen mit der Gewinnwarnung des Konkurrenten Cancom in der Vorwoche, schrieb Martin Comtesse in einer am Freitag vorliegenden ersten Reaktion. Mit einem Wachstum des Geschäftsvolumens von 5 Prozent und den zum Vorquartal gestiegenen Margen sehe er das Unternehmen an einem Wendepunkt zum Positiven./rob/edh/nas



Veröffentlichung der Original-Studie: 08.08.2025 / 02:13 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.08.2025 / 02:13 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



