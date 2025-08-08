CTS Eventim Aktie
WKN: 547030 / ISIN: DE0005470306
CTS Eventim Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für CTS Eventim von 119 auf 120 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Olivier Calvet wertete in einer am Freitag vorliegenden Studie aktuelle Statistiken zur Live-Event-Branche im zweiten Quartal aus. Er senkte zwar etwas seine bereinigten operativen Gewinnschätzungen (Ebitda) bis 2029, doch dies werde bei der Ermittlung des Kursziels überlagert von einem verringerten Bewertungsabschlag./rob/tih/nas
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.08.2025 / 12:04 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.08.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: CTS Eventim Buy
Unternehmen:
CTS Eventim
Analyst:
UBS AG
Kursziel:
120,00 €
Rating jetzt:
Buy
Kurs*:
99,60 €
Abst. Kursziel*:
20,48%
Rating update:
Buy
Kurs aktuell:
100,20 €
Abst. Kursziel aktuell:
19,76%
Analyst Name::
-
KGV*:
-
Nachrichten zu CTS Eventim
07.08.25
|CTS EVENTIM ist offizieller Ticketing-Partner der Leichtathletik-Europameisterschaften 2026 in Birmingham (EQS Group)
07.08.25
|CTS EVENTIM is the Official Ticketing Partner for the European Athletics Championships 2026 in Birmingham (EQS Group)
06.08.25
|Erste Schätzungen: CTS Eventim stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
01.08.25
|MDAX-Papier CTS Eventim-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in CTS Eventim von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
30.07.25
|Zurückhaltung in Frankfurt: MDAX notiert nachmittags im Minus (finanzen.at)
25.07.25
|MDAX-Titel CTS Eventim-Aktie: So viel Gewinn hätte ein CTS Eventim-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
25.07.25
|Schwarzmarkthändler wollen mit Bots an Tickets kommen (dpa-AFX)
24.07.25
|Konzertpreise steigen: Das erwartet der Eventim-Chef - Aktie schwächelt (dpa-AFX)
Analysen zu CTS Eventim
|08:20
|CTS Eventim Buy
|UBS AG
|05.08.25
|CTS Eventim Buy
|Deutsche Bank AG
|25.06.25
|CTS Eventim Buy
|UBS AG
|17.06.25
|CTS Eventim Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.06.25
|CTS Eventim Buy
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|CTS Eventim
|100,20
|0,10%
