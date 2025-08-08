Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie
|559,40EUR
|-45,00EUR
|-7,45%
WKN: 843002 / ISIN: DE0008430026
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Munich Re nach Zahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 485 Euro belassen. Nach den vorherigen Erkenntnissen sei es nun keine Überraschung mehr, dass der Versicherungskonzern mit seinen Ergebnissen den Analystenkonsens deutlich übertroffen habe, schrieb Philip Kett in einer am Freitag vorliegenden Studie. Dies gelte auch für den Ursprung der Überraschung. Bei den Vertragserneuerungen gehe der Konzern mit risiko- und inflationsbereinigten Preissenkungen diszipliniert vor./rob/tih/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.08.2025 / 02:07 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.08.2025 / 02:07 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re) Hold
|
Unternehmen:
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
485,00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
607,80 €
|
Abst. Kursziel*:
-20,20%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
559,40 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-13,30%
|
Analyst Name::
Philip Kett
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)mehr Nachrichten
|
09:29
|STOXX 50 aktuell: STOXX 50-Anleger greifen zum Start des Freitagshandels zu (finanzen.at)
|
09:29
|Börse Europa in Rot: Euro STOXX 50 startet im Minus (finanzen.at)
|
09:29
|Börse Frankfurt in Rot: LUS-DAX legt zum Start des Freitagshandels den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
09:29
|Schwache Performance in Frankfurt: DAX zeigt sich zum Start des Freitagshandels schwächer (finanzen.at)
|
09:21
|Aktien-Tipp: So bewertet Jefferies & Company Inc. die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie (finanzen.at)
|
07.08.25
|Starker Wochentag in Europa: STOXX 50 präsentiert sich zum Handelsende fester (finanzen.at)
|
07.08.25
|Handel in Europa: STOXX 50-Börsianer greifen am Nachmittag zu (finanzen.at)
|
07.08.25
|Gute Stimmung in Europa: So performt der Euro STOXX 50 am Donnerstagnachmittag (finanzen.at)
Analysen zu Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)mehr Analysen
|08:26
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold
|Jefferies & Company Inc.
|05.08.25
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|01.08.25
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|23.07.25
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Neutral
|UBS AG
|23.07.25
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08:26
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold
|Jefferies & Company Inc.
|05.08.25
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|01.08.25
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|23.07.25
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Neutral
|UBS AG
|23.07.25
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold
|Jefferies & Company Inc.
|17.07.25
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.07.25
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.06.25
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight
|Barclays Capital
|13.05.25
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Kaufen
|DZ BANK
|10.04.25
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight
|Barclays Capital
|08:26
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold
|Jefferies & Company Inc.
|05.08.25
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|01.08.25
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|23.07.25
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Neutral
|UBS AG
|23.07.25
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
|563,60
|-6,75%
Aktuelle Aktienanalysen
|08:34
|Bechtle Buy
|Baader Bank
|08:33
|Jungheinrich Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:26
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08:22
|Rheinmetall Buy
|UBS AG
|08:20
|CTS Eventim Buy
|UBS AG
|08:17
|Schneider Electric Buy
|UBS AG
|08:16
|Siemens Buy
|UBS AG
|08:10
|Carl Zeiss Meditec Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:56
|IONOS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:53
|Scout24 Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:35
|Sanofi Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:12
|Fraport Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07.08.25
|Airbus Outperform
|RBC Capital Markets
|07.08.25
|Airbus Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07.08.25
|Scout24 Outperform
|RBC Capital Markets
|07.08.25
|BBVA Outperform
|RBC Capital Markets
|07.08.25
|Saint-Gobain Kaufen
|DZ BANK
|07.08.25
|Assicurazioni Generali Verkaufen
|DZ BANK
|07.08.25
|DEUTZ Kaufen
|DZ BANK
|07.08.25
|Deutsche Beteiligungs Buy
|Baader Bank
|07.08.25
|Beiersdorf Kaufen
|DZ BANK
|07.08.25
|Allianz Kaufen
|DZ BANK
|07.08.25
|Novo Nordisk Market-Perform
|Bernstein Research
|07.08.25
|Novo Nordisk Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.08.25
|Henkel vz. Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07.08.25
|Vonovia Hold
|Deutsche Bank AG
|07.08.25
|Schaeffler Hold
|Deutsche Bank AG
|07.08.25
|Scout24 Buy
|Deutsche Bank AG
|07.08.25
|Commerzbank Buy
|Deutsche Bank AG
|07.08.25
|Fresenius Buy
|Deutsche Bank AG
|07.08.25
|Zalando Buy
|Deutsche Bank AG
|07.08.25
|Apple Halten
|DZ BANK
|07.08.25
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.08.25
|Stellantis Market-Perform
|Bernstein Research
|07.08.25
|Siemens Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07.08.25
|Unilever Buy
|Deutsche Bank AG
|07.08.25
|BMW Kaufen
|DZ BANK
|07.08.25
|Zalando Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.08.25
|Bayer Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.08.25
|Siemens Energy Buy
|Deutsche Bank AG
|07.08.25
|Rolls-Royce Buy
|Deutsche Bank AG
|07.08.25
|Beiersdorf Outperform
|Bernstein Research
|07.08.25
|Siemens Energy Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.08.25
|Novo Nordisk Buy
|Deutsche Bank AG
|07.08.25
|International Consolidated Airlines Buy
|Deutsche Bank AG
|07.08.25
|AIR France-KLM Hold
|Deutsche Bank AG
|07.08.25
|Deutsche Euroshop Add
|Baader Bank
|07.08.25
|Lufthansa Hold
|Deutsche Bank AG
|07.08.25
|QIAGEN Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07.08.25
|freenet Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)