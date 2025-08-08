Schneider Electric Aktie

WKN: 860180 / ISIN: FR0000121972

08.08.2025 08:17:46

Schneider Electric Buy

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Schneider Electric von 275 auf 280 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der jüngste Kursrückschlag bei dem französischen Konzern biete eine Kaufgelegenheit, schrieb Andre Kukhnin in einer am Freitag vorliegenden Studie. Im zweiten Halbjahr sei eine erhebliche Margenverbesserung notwendig, doch die Maßnahmen dafür seien ergriffen und die Zuversicht sei wiederhergestellt./rob/tih/nas

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2025 / 22:04 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.08.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Schneider Electric S.A. Buy
Unternehmen:
Schneider Electric S.A. 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
280,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
220,05 € 		Abst. Kursziel*:
27,24%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
220,25 € 		Abst. Kursziel aktuell:
27,13%
Analyst Name::
- 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

