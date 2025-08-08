ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Schneider Electric von 275 auf 280 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der jüngste Kursrückschlag bei dem französischen Konzern biete eine Kaufgelegenheit, schrieb Andre Kukhnin in einer am Freitag vorliegenden Studie. Im zweiten Halbjahr sei eine erhebliche Margenverbesserung notwendig, doch die Maßnahmen dafür seien ergriffen und die Zuversicht sei wiederhergestellt./rob/tih/nas



Veröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2025 / 22:04 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.08.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.