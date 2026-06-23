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WKN: 659990 / ISIN: DE0006599905
Merck Kaufen
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Merck KGaA auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 153 Euro belassen. Das Thema Künstliche Intelligenz (KI) sei für den Life-Science-Zuliefersektor insgesamt deutlich "mehr Freund als Feind", resümierte das Analystenteam um Peter Spengler in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Bei den Darmstädtern seien die Segmente Process Solutions und Advanced Solutions klare Gewinner des KI-Einsatzes, während die Auswirkungen auf den Bereich Discovery Solutions differenzierter zu betrachten seien./edh/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.06.2026 / 10:46 / MESZ
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.06.2026 / 10:58 / MESZ
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Merck KGaA Kaufen
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Unternehmen:
Merck KGaA
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Analyst:
DZ BANK
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Kursziel:
-
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Rating jetzt:
Kaufen
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Kurs*:
133,65 €
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Abst. Kursziel*:
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Rating update:
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Kurs aktuell:
133,50 €
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Abst. Kursziel aktuell:
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Analyst Name::
Peter Spengler
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KGV*:
-
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