Merck Aktie

139,65EUR 2,55EUR 1,86%
Merck für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 659990 / ISIN: DE0006599905

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23.07.2026 13:53:54

Merck Hold

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Merck KGaA vor Quartalszahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 125 Euro belassen. Der Pharma- und Technologiekonzern dürfte insgesamt solide Kennziffern ausweisen, schrieb Falko Friedrichs in einem am Donnerstag vorliegenden Ausblick. Er rechnet mit einem organischen Umsatzwachstum von 3 Prozent und einem Anstieg des operativen Ergebnisses (bereinigtes Ebitda) von ebenfalls 3 Prozent./edh/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.07.2026 / 08:35 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Merck KGaA Hold
Unternehmen:
Merck KGaA 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
125,00 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
137,50 € 		Abst. Kursziel*:
-9,09%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
139,65 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-10,49%
Analyst Name::
Falko Friedrichs 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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13:53 Merck Hold Deutsche Bank AG
20.07.26 Merck Buy UBS AG
26.06.26 Merck Buy UBS AG
26.06.26 Merck Equal Weight Barclays Capital
25.06.26 Merck Kaufen DZ BANK
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Aktien in diesem Artikel

Merck KGaA 137,55 0,33% Merck KGaA

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15:29 T-Mobile US Outperform RBC Capital Markets
15:18 Tesla Kaufen DZ BANK
15:13 FUCHS Kaufen DZ BANK
14:53 Sartorius vz. Outperform Bernstein Research
14:14 Jungheinrich Buy Jefferies & Company Inc.
14:13 Iberdrola Hold Deutsche Bank AG
14:05 arGEN-X Outperform Bernstein Research
14:01 Alstom Hold Deutsche Bank AG
13:58 Roche Outperform Bernstein Research
13:55 Akzo Nobel Hold Deutsche Bank AG
13:55 L'Oréal Sell Deutsche Bank AG
13:54 BAT Buy Deutsche Bank AG
13:54 Nokia Market-Perform Bernstein Research
13:54 Santander Buy Deutsche Bank AG
13:54 Verbund Sell UBS AG
13:53 Merck Hold Deutsche Bank AG
13:53 FUCHS Buy Deutsche Bank AG
13:53 Klöckner Hold Deutsche Bank AG
13:52 Siemens Energy Buy Deutsche Bank AG
13:49 Akzo Nobel Market-Perform Bernstein Research
13:31 Diageo Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13:31 AB InBev Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13:01 Deutsche Börse Buy Deutsche Bank AG
12:37 TRATON Neutral JP Morgan Chase & Co.
12:21 PVA TePla Buy Deutsche Bank AG
12:21 Adyen B.V. Parts Sociales Buy Deutsche Bank AG
12:20 Dürr Hold Deutsche Bank AG
12:18 Sartorius Stedim Biotech Outperform RBC Capital Markets
12:11 TRATON Market-Perform Bernstein Research
11:57 Tesla Neutral JP Morgan Chase & Co.
11:53 Nestlé Neutral JP Morgan Chase & Co.
11:52 BNP Paribas Overweight JP Morgan Chase & Co.
11:51 FUCHS Overweight JP Morgan Chase & Co.
11:51 easyJet Underweight JP Morgan Chase & Co.
11:50 TRATON Neutral JP Morgan Chase & Co.
11:38 Givaudan Overweight JP Morgan Chase & Co.
11:33 Wienerberger verkaufen UBS AG
11:30 Prosus Buy Deutsche Bank AG
11:30 GEA Buy Deutsche Bank AG
11:29 Daimler Truck Buy Deutsche Bank AG
11:27 Daimler Truck Buy Jefferies & Company Inc.
11:27 TotalEnergies Buy Jefferies & Company Inc.
11:25 TRATON Hold Jefferies & Company Inc.
11:24 Nestlé Market-Perform Bernstein Research
11:15 Valeo Market-Perform Bernstein Research
11:12 Verbund Sell Deutsche Bank AG
11:06 GEA Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10:54 Nestlé Buy Jefferies & Company Inc.
10:52 Givaudan Underperform Bernstein Research
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