LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Novo Nordisk mit einem Kursziel von 270 dänischen Kronen auf "Equal Weight" belassen. James Gordon sieht sich in seinem am Freitag vorliegenden Ausblick auf die Zahlen des ersten Quartals beim Umsatz und dem operativen Ergebnis (Ebit) etwas über den Markterwartungen. Beim Gewinn je Aktie werde ein Vergleich durch unterschiedliche Annahmen zur Bereinigung von Einmaleffekten verfälscht. Er geht nicht davon aus, dass die Jahresziele angepasst werden./rob/tih/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 26.03.2026 / 23:17 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.03.2026 / 04:00 / GMT



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