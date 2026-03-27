Novo Nordisk Aktie
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WKN DE: A3EU6F / ISIN: DK0062498333
Novo Nordisk Equal Weight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Novo Nordisk mit einem Kursziel von 270 dänischen Kronen auf "Equal Weight" belassen. James Gordon sieht sich in seinem am Freitag vorliegenden Ausblick auf die Zahlen des ersten Quartals beim Umsatz und dem operativen Ergebnis (Ebit) etwas über den Markterwartungen. Beim Gewinn je Aktie werde ein Vergleich durch unterschiedliche Annahmen zur Bereinigung von Einmaleffekten verfälscht. Er geht nicht davon aus, dass die Jahresziele angepasst werden./rob/tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.03.2026 / 23:17 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.03.2026 / 04:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Novo Nordisk Equal Weight
|
Unternehmen:
Novo Nordisk
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
270,00 DKK
|
Rating jetzt:
Equal Weight
|
Kurs*:
30,97 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Equal Weight
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Kurs aktuell:
238,45 DKK
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Abst. Kursziel aktuell:
-
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Analyst Name::
James Gordon
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KGV*:
-
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