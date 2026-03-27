Novo Nordisk Aktie

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WKN DE: A3EU6F / ISIN: DK0062498333

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27.03.2026 08:45:58

Novo Nordisk Equal Weight

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Novo Nordisk mit einem Kursziel von 270 dänischen Kronen auf "Equal Weight" belassen. James Gordon sieht sich in seinem am Freitag vorliegenden Ausblick auf die Zahlen des ersten Quartals beim Umsatz und dem operativen Ergebnis (Ebit) etwas über den Markterwartungen. Beim Gewinn je Aktie werde ein Vergleich durch unterschiedliche Annahmen zur Bereinigung von Einmaleffekten verfälscht. Er geht nicht davon aus, dass die Jahresziele angepasst werden./rob/tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.03.2026 / 23:17 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.03.2026 / 04:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Novo Nordisk Equal Weight
Unternehmen:
Novo Nordisk 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
270,00 DKK
Rating jetzt:
Equal Weight 		Kurs*:
30,97 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Equal Weight 		Kurs aktuell:
238,45 DKK 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
James Gordon 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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