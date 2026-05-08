Novo Nordisk Aktie

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WKN DE: A3EU6F / ISIN: DK0062498333

08.05.2026 12:44:57

Novo Nordisk Neutral

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Novo Nordisk mit einem Kursziel von 250 dänische Kronen auf "Neutral" belassen. Dank des starken US-Starts von Wegovy in Pillenform dürften die Dänen letztlich am oberen Ende ihrer Umsatzzielspanne landen, schrieb Richard Vosser am Donnerstagabend. Zwischen 2027 und 2030 rechnet er aber nur mit einem mauen Wachstum./rob/ag/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.05.2026 / 23:49 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.05.2026 / 00:15 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Novo Nordisk Neutral
Unternehmen:
Novo Nordisk 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
250,00 DKK
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
39,04 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
295,50 DKK 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Richard Vosser 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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