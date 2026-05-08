Novo Nordisk Aktie

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WKN DE: A3EU6F / ISIN: DK0062498333

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08.05.2026 12:35:30

Novo Nordisk Neutral

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Novo Nordisk mit einem Kursziel von 332 dänischen Kronen auf "Neutral" belassen. Analyst Matthew Weston warf am Donnerstag einen genaueren Blick auf den Quartalsbericht der Dänen. Er erhöhte seine Ergebnisschätzungen im Schnitt um 3 Prozent nach dem stärkeren Start von Wegovy in Pillenform./rob/ag/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.05.2026 / 05:50 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.05.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Novo Nordisk Neutral
Unternehmen:
Novo Nordisk 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
332,00 DKK
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
38,99 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
295,50 DKK 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Matthew Weston 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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