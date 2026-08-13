Ottobock Aktie
|58,10EUR
|-0,60EUR
|-1,02%
WKN DE: BCK222 / ISIN: DE000BCK2223
Ottobock Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Ottobock nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 83 Euro belassen. Die Resultate seien stark ausgefallen, schrieb Henrik Paganetty in einer ersten Einschätzung am Donnerstag. Mit dem operativen Gewinn (Ebitda) im Kerngeschäft habe der Hersteller von Prothesen die Konsensschätzung um sechs Prozent übertroffen. Mit Blick nach vorn sei das Unternehmen optimistischer geworden./rob/bek/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2026 / 02:03 / CEST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.08.2026 / 02:03 / CEST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Ottobock Buy
|
Unternehmen:
Ottobock
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
83,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
58,10 €
|
Abst. Kursziel*:
42,86%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
58,10 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
42,86%
|
Analyst Name::
Henrik Paganetty
|
KGV*:
-
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|19.06.26
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|03.06.26
|Ottobock Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.05.26
|Ottobock Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|17.02.26
|Ottobock Neutral
|UBS AG
|22.01.26
|Ottobock Neutral
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|19.11.25
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|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|Ottobock
|58,10
|-1,02%
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|17:18
|grenke Kaufen
|DZ BANK
|17:05
|Carl Zeiss Meditec Halten
|DZ BANK
|16:59
|RWE Kaufen
|DZ BANK
|16:58
|Cisco Halten
|DZ BANK
|16:55
|Sixt Kaufen
|DZ BANK
|16:54
|Henkel vz. Kaufen
|DZ BANK
|16:54
|Henkel vz. Kaufen
|DZ BANK
|16:32
|Cisco Buy
|UBS AG
|14:47
|K+S Kaufen
|DZ BANK
|13:57
|Brenntag Halten
|DZ BANK
|13:56
|Microsoft Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:24
|Assicurazioni Generali Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:22
|LEG Immobilien Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:19
|GEA Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:19
|Allianz Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|11:58
|Salesforce Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:45
|Oracle Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:10
|HelloFresh Neutral
|UBS AG
|11:07
|freenet Neutral
|UBS AG
|10:49
|Hapag-Lloyd Hold
|Deutsche Bank AG
|10:42
|SCHOTT Pharma Buy
|UBS AG
|10:35
|Vestas Wind Systems A-S Hold
|Deutsche Bank AG
|10:34
|Ottobock Buy
|UBS AG
|10:22
|Grand City Properties Hold
|Deutsche Bank AG
|10:22
|K+S Sell
|Deutsche Bank AG
|10:21
|Brenntag Hold
|Deutsche Bank AG
|10:18
|MLP Buy
|Baader Bank
|10:05
|TUI Buy
|Deutsche Bank AG
|10:05
|Medios Buy
|Warburg Research
|10:02
|JENOPTIK Buy
|Warburg Research
|10:01
|Brenntag Hold
|Warburg Research
|10:00
|SCHOTT Pharma Buy
|Deutsche Bank AG
|09:58
|E.ON Buy
|Deutsche Bank AG
|09:56
|Bilfinger Buy
|Deutsche Bank AG
|09:35
|TKMS thyssenkrupp Marine Systems Buy
|Deutsche Bank AG
|09:24
|thyssenkrupp Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09:22
|freenet Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:15
|Hapag-Lloyd Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:11
|Adyen B.V. Parts Sociales Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:11
|CEWE Stiftung Buy
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|09:09
|INDUS Buy
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|09:07
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|09:05
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|Douglas Buy
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|09:02
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